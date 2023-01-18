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لبنان

كلام حاسم من القاضي البيطار... هذا ما أكده عن ملف مرفأ بيروت

Lebanon 24
18-01-2023 | 12:56
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علمت "الجديد" أنه وخلال اجتماع المحقق العدلي طارق البيطار مع الوفد الفرنسي ورده اتصال هاتفي من "المباشِر" بغية ابلاغة طلب نقل في احدى الدعاوى القديمة، وبأن التبليغ صادر عن رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان القاضي ايلي الحلو.
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المباشِر كان ينوي ابلاغ البيطار في منزله وهو ما يخالف الاصول الإجرائية، ما استفز القاضي البيطار ودفعه إلى التأكيد والإصرار على متابعة ملف المرفأ حتى النهاية.
 
ومن جهتها، أفادت معلومات قناة الـ"إم تي في" بأن البيطار يجتمع بالقاضيَين الفرنسيّيَن في منزله للمرة الثانية اليوم بعد لقاء في قصر العدل استمر حوالى الساعتين. 
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