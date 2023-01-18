إصابات كورونا الى مزيد من الارتفاع في لبنان.. ماذا عن الكوليرا؟

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل "201 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1225904، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة".كذلك، أشارت "الصحة" الى عدم تسجيل اي إصابة جديدة بالكوليرا، ليستقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.