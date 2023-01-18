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لبنان

هكذا تنجح خطة كهرباء لبنان خلال 6 اشهر.. ماذا طلب كمال حايك من الحكومة؟

Lebanon 24
18-01-2023 | 14:05
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نشرت قناة الـ"LBCI" تقريراً تحدثت فيه عن تفاصيل ما ورد في اجتماع مجلس الوزراء اليوم بخصوص الكهرباء. وبحسب تقرير القناة فانّه "عندما سُئل رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك خلال جلسة مجلس الوزراء من أين ستأتي بالأموال لتسديد سلف الخزينة التي طلبتها وزارة الطاقة لتمويل خطة الطوارئ الكهربائية أجاب؛ إذا تأمنت كل عناصر الخطة سنكون كمؤسسة قادرين بعد حوالى 6 أشهر على تأمين إكتفائنا المالي الذاتي".
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والعنصر الاول بحسب حايك هو المؤزارة الامنية لنزع التعديات التي تؤدي الى هدر الكهرباء، وعلمت الـ"LBCI" انّ "حايك وزع على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء جدولاً لمناطق محددة طلب فيها مؤازرة امنية استثنائية لنزع التعديات عن شبكات الكهرباء، على ان تكون المؤازرة تحديدا من قبل الجيش لا اي جهاز اخر".
 
أمّا العنصر الثاني بحسب حايك من اجل نجاح الخطة، فهو التزام مصرف لبنان ومن دون تأخير بتبديل الاموال المجباة بالليرة على التسعيرة الجديدة بالدولار على سعر صيرفة زائد عشرين بالمئة، علما انّ المؤسسة ستحاول مفاوضة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حول الغاء زيادة العشرين بالمئة على منصة صيرفة. (LBCI) 
 
 
المصدر: lbc
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