توجه غير مسبوق لإعداد الطعام من الحشائش.. هكذا يواجه اللبنانيون الغلاء

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تشهد بعض المناطق اللبنانية توجها غير مسبوق لإعداد الطعام الصحي من الحشائش البرية وخيرات الأرض المغذية للصحة والمعالجة لبعض نزلات البرد في فصل الشتاء، خصوصا الريفية منها، وسط تراجع مستمر للقدرة الشرائية في البلاد.وتنشط تجارة الخضار البرية وزراعتها والاهتمام بها في لبنان تعويضاً على فقدان الكثير من الأدوية من جهة، وللتعويض عن بروتينات اللحوم التي لم تعد في متناول الجميع.وتعد نباتات الهندباء والسليقة والزعتر البري والبقلة التي تعرف في بلاد الشام بالفرفحين، من المأكولات الشعبية الربيعية اللبنانية والمقبلات التي تحولت بفعل الأزمة الاقتصادية الى أطباق رئيسية على موائد فقراء لبنان.وقال أبو سامي، مزارع من بلدة الصرفند جنوب البلاد، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "أحاول جمع كمية وافرة منها بناء على طلبات كثيرة أتلقاها باستمرار"، ويتابع: "أبيع الكيس الذي يضم كمية من الأعشاب ب 50 ألف ليرة، (دولار واحد) ويرتفع السعر حسب الطلب".وأضاف أبو سامي: "زوجتي خبيرة في هذه النباتات المغذية والمفيدة التي تصلح للطبخ مع الزيت والبصل، وتعرف أماكن نموها وتبحث عن الخبيزة والجرجير والعنة، فالطلب كبير عليها لأنها تدخل في علاج الزكام والالتهاب والإنفلونزا، خصوصاً في فصل الشتاء وفي ظل ارتفاع أسعار الدواء في البلاد".بدورها، قالت أم حسن من بلدة الوزاني الجنوبية لموقع "سكاي نيوز عربية": "انتقي من الأرض المحاذية لمجرى النهر الزعتر البري والخبيزة بعدما زاد الطلب عليها مع ارتفاع أسعار الأدوية".وشرحت أن "الزعتر يعالج نزلات البرد الحادة والإنفلونزا، والسعال فهو يدخل في تركيبة العديد من الأدوية".وفي مدينة طرابلس شمال البلاد، ينشُطُ سوق للخضار البلدية منذ زمن، يعرض فيه المزارعون من أبناء سهل عكار نتاج أرضهم على "بسطات"، يُعرف هذا السوق بسوق "جسر أبو علي "، حيث توجد فيه أصناف الأعشاب البرية التي تشهد إقبالاً كثيفاً عليها."يكفي أنها صحّية"، قالت هنادي الشامي، مشيرة الى انها "تشتري منها يومياً لأنها تدخل في نظام أولادي الغذائي، بعدما صار شراء اللحم يومياً غير متاح، والأعشاب غنية بالبروتينات الضرورية".فرضت الأزمة الاقتصادية على الناس العودة للأرض وإنتاجها، فصار طبق السلق والهندباء البرية يوازي وجبة طعام سريعة، خالية من الملوّثات، كما قالت أم حامد من بلدة عين عطا البقاعية لموقع "سكاي نيوز عربية".وتحفظ أم حامد أعشاب الأرض عن ظهر قلب، فهي لم تتخل عن "التسليق" (البحث عن الأعشاب) يوماً، وتعتبرها فرصة ذهبية للخروج الى الطبيعة واستنشاق الهواء النقي، وتوضح: "أنتظر هذا الموسم لأجمع الأعشاب البرّية التي تدخل في إعداد العديد من الوجبات، أضيف إليها البصل وزيت الزيتون، وتعد أحيانا مع البصل والبرغل، وهي أطباق عادت إليها العديد من العائلات لمواجهة غلاء المواد الغذائية".من جهتها، أوضحت خبيرة التغذية، ريّان فراشة، لموقع "سكاي نيوز عربية"، الأهمية الصحية للحشائش البرية فتتحدث عن فوائد نبتة السلق، وقالت: "يمكن لكمية صغيرة من نبات السلق المَطهوّة أن تُغطي حاجة الجسم اليومية مثل الفيتامين "أ"، وهي غنية بالمعادن مثل الكالسيوم والحديد".وتابعت: "تُقلّل نبتة السلق نسبة الكولسترول في الدم، وتحافظ على صحّة العظام وتخثّر الدم، ونسبة السكر في الدم. وهي مليئة بمُضادّات الأكسدة، كما انها قليلة السعرات الحرارية"، مضيفة: "تعتبر البقلة من أكثر الخضراوات الورقية من حيث القيمة الغذائية العالية، ويمكن أن تؤكل نيئة أو مطبوخة، وهي غنية بمضادات الأكسدة والمعادن وتحافظ على نضارة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة".وأكمتت: "الهندباء مصدر غني بالحديد وتعالج الإمساك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، وتساعد على خفض مستوى ضغط الدم وتقَلّل من خطر الإصابة بالسكري".وتشدد الخبيرة على أهمية تناول البقوليات الى جانب الأعشاب لتعويض النقص في اللحوم وتنصح بتناول العدس والحمص والفاصوليا.