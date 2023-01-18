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لبنان

موظفو وزارة التربية.. للاستمرار بالاضراب الشامل

Lebanon 24
18-01-2023 | 14:36
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أعلن موظفو وزارة التربية والتعليم العالي الاستمرار بالإضراب الشامل غدا الخميس وإقفال أبواب الوزارة والمناطق التربوية، وعدم حضور أي من الموظفين، ودعوة المواطنين واصحاب المراجعات إلى عدم تكبد مشقة المجيء إلى الوزارة بكل مديرياتها ومكاتبها الإقليمية بسبب الإضراب العام الذي أعلنته رابطة موظفي الإدارة في كل وزارات الدولة وإداراتها.
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