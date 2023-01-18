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لبنان
أبي خليل: من حقّنا أن يترشّح جبران باسيل لرئاسة الجمهورية
Lebanon 24
18-01-2023
|
15:04
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أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل أنّ "جلسة الحكومة اليوم هي الوجه الحقيقي لاتفاق الطائف، يتفق السنّي مع الشيعي و"بيمشي الحال" ومرحبا شراكة".
وقال في حديث ل"تلفزيون لبنان": "نلوم "حزب الله" على مشاركته في جلسة الحكومة".
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وأضاف: "من حقنا أن يترشّح جبران باسيل لرئاسة الجمهورية".
وتابع: "لا أرى الوزير فرنجية رجل المرحلة ما زال الرئيس ميشال عون الأقوى مسيحياً".
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