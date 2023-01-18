أبي خليل: من حقّنا أن يترشّح جبران باسيل لرئاسة الجمهورية

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أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل أنّ "جلسة الحكومة اليوم هي الوجه الحقيقي لاتفاق الطائف، يتفق السنّي مع الشيعي و"بيمشي الحال" ومرحبا شراكة".وقال في حديث ل"تلفزيون لبنان": "نلوم "حزب الله" على مشاركته في جلسة الحكومة".وأضاف: "من حقنا أن يترشّح جبران باسيل لرئاسة الجمهورية".