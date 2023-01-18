لبنانية تخطف الأنظار في قطر... إبنة الـ9 أعوام تحصد 6 ميداليات!

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أحرزت السبّاحة اللبنانيّة جيسيكا رؤوف رسلان (9 أعوام) من نادي "H20 قطر"- 6 ميداليات، منها 5 ذهبيات وواحدة فضية، تحت إشراف المدرّب الويلزي مايك برايس، ضمن سباقات "مؤسسة قطر سلسلة السباحة - المسابقة الثانية" للسباحة التنافسيّة، التي أقيمت في المركز الترفيهي الرياضي مؤسسة قطر في الدوحة.وكانت الأخوات سارة وكاثرين وجيسيكا رؤوف رسلان قد شاركن في 18 سباقًا، محطمّات 14 رقماً قياسياً شخصياً وحصلن على 7 ميداليات منها الذهبيات الخمس والفضية والبرونزية.وحطمت السبّاحة سارة أرقامها القياسية الشخصية، وحصلت على المركز الرابع على فئتها العمرية (14-16 عاما).شارك في البطولة أكثر من 200 سبّاح وسبّاحة يمثلون مختلف الأكاديميات والأندية، ومن مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.في ما يلي نتائج جيسيكا:100 متر صدر: ميدالية ذهبية200 مترا حرّة : ميدالية ذهبية50 مترا حرّة : ميدالية ذهبية50 مترا صدر : ميدالية ذهبية50 مترا ظهرا: ميدالية فضية50 مترا فراشة : ميدالية ذهبيةكما أحرزت السبّاحة اللبنانيّة كاثرين رؤوف رسلان (12عاما) من نادي " H20 قطر " - ميدالية برونزية في مسابقة "100 متر صدر".