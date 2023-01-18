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لبنان

لبنانية تخطف الأنظار في قطر... إبنة الـ9 أعوام تحصد 6 ميداليات!

Lebanon 24
18-01-2023 | 16:00
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أحرزت السبّاحة اللبنانيّة جيسيكا رؤوف رسلان (9 أعوام) من نادي "H20 قطر"- 6 ميداليات، منها 5 ذهبيات وواحدة فضية، تحت إشراف المدرّب الويلزي مايك برايس، ضمن سباقات "مؤسسة قطر سلسلة السباحة - المسابقة الثانية" للسباحة التنافسيّة، التي أقيمت في المركز الترفيهي الرياضي مؤسسة قطر في الدوحة.
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وكانت الأخوات سارة وكاثرين وجيسيكا رؤوف رسلان قد شاركن في 18 سباقًا، محطمّات 14 رقماً قياسياً شخصياً وحصلن على 7 ميداليات منها الذهبيات الخمس والفضية والبرونزية.


وحطمت السبّاحة سارة أرقامها القياسية الشخصية، وحصلت على المركز الرابع على فئتها العمرية (14-16 عاما). 


شارك في البطولة أكثر من 200 سبّاح وسبّاحة يمثلون مختلف الأكاديميات والأندية، ومن مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.


في ما يلي نتائج جيسيكا:
100 متر صدر: ميدالية ذهبية
200 مترا حرّة : ميدالية ذهبية
50 مترا حرّة : ميدالية ذهبية
50 مترا صدر : ميدالية ذهبية
50 مترا ظهرا: ميدالية فضية
50 مترا فراشة : ميدالية ذهبية


كما أحرزت السبّاحة اللبنانيّة كاثرين رؤوف رسلان (12عاما) من نادي " H20 قطر " - ميدالية برونزية في مسابقة "100 متر صدر".

لبنان

رياضة

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