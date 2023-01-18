هذا ما سيحصل في محيط 9 بلدات جنوبية غداً

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان، أنه "بتاريخ 19 /1 /2023 ما بين الساعة 10.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية الآتية: الضهيرة، مروحين، عمرا، حولا، عرب اللويزة، ميس الجبل، طير حرفا، عيتا الجبل ويارون".

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