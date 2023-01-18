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لبنان

موفداً من ميقاتي.. خير يتابع شؤوناً انمائية تخصّ مجدل عنجر

Lebanon 24
18-01-2023 | 16:23
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إستقبل رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير موفداً من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ناقلاً "تقديره وحبه لمجدل عنجر واهلها".


وإذ قدر "العطاءات السخية التي قدمها للبلدة في الزمن الصعب والازمات، وعند بعض الكوارث التي حصلت، حمل ياسين اللواء خير تحية حب وتقدير من اهل البلدة إلى الرئيس ميقاتي على وقفاته الوطنية والخدماتية"، مقدرا "الجهود التي يبذلها في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة". 
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كما وجرى خلال اللقاء بحث في قضايا انمائية تخص البلدة، وفي مقدمها بناء قنوات لتصريف المياه في منطقة المسيل، التي تشكل مجرى طبيعياً لمياه الأمطار المنحدرة من هضاب البلدة والتي غالبا ما تسبب سيولا وفيضانات.


من جهته، وعد خير بمتابعة هذا الموضوع مع ميقاتي في الأطر القانونية والتسلسلية لتنفيذها، متمنياً "الأمن والإستقرار والازدهار لمجدل عنجر والبقاع".
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