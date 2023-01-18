التساهل غير موجود

يكشف مقرّبون من زوار عاصمة كبرى أنهم ليسوا بوارد التساهل مع أية تغييرات تطال منصباً كبيراً على الرغم من توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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