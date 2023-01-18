14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مَن يُنزِل جبران باسيل عن الشجرة؟
Lebanon 24
18-01-2023
|
22:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب جان فغالي في" نداء الوطن": مصطلح «بتراء» لم يستخدمه «التيار الوطني الحر» في أدبياته السياسية، وإنّما استخدمه «حزب الله» وحركة «أمل» بعد انسحاب الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وعلى رغم هذا الانسحاب، فإنّ تلك الحكومة استمرت في عقد جلساتها وسط غياب الوزراء الشيعة، فأطلق عليها «الحزب» وحركة «أمل» صفة «الحكومة البتراء».يستعير «التيار الوطني الحر» هذا المصطلح، بعد سبعة عشر عاماً على إطلاقه، لكن مفعوله ليس مؤثِّراً، لأنّ لا مكون طائفياً غائب عن جلسات مجلس الوزراء، وحتى المكوِّنات الحزبية المشارِكة أصلاً في الحكومة، حاضرة أيضاً ولا سيما «التيار الوطني الحر».السؤال هنا: هل أخطأ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في الرهان على إمكان اصطفاف «حزب الله» إلى جانبه، في معركة «كسر العضم» مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي؟ هل في حسابات «حزب الله» أنّ الخلاف مع باسيل هو أقل كلفةً من الخلاف مع الرئيس ميقاتي، بصفته «الرئيس الثالث»؟
Advertisement
من خلال كل المعطيات، يتبيّن أنّ الوزير باسيل «يلعبها صولد» مع «حزب الله»، وهو يرى أنّ الأخير سدّد إليه ضربتين قاسيتيْن: الأولى تبنّيه ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، والثانية تأييده لعقد جلسات لمجلس الوزراء، وقد أصبحتا جلستيْن، ما يعطيهما صفة «السابقة»، بمعنى أن الرئيس ميقاتي، على طريقة الرئيس نبيه بري، سيعتمد أسلوب «سحب أرانب البنود المهمّة من كمِّه» تماماً كما سحب «أرنبَيْ» تمويل شراء أدوية الأمراض المستعصية، وتمويل شراء الفيول، وستكرّ سبحة «الأرانب»، وما أكثرها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الملف التربوي.هل أخطأ جبران باسيل في رفع السقف إلى هذا الحد؟ وهل خاطر في تسلّق شجرة التصعيد من دون احتساب العواقب السياسية؟ خصومه يذكِّرونه بأنّ مصطلح «حكومة بتراء» فقد صلاحيته، فالحكومة العسكرية التي كانت برئاسة العماد ميشال عون عام 1988، تحولت إلى بتراء قبل أن يجف حبر مرسوم تأليفها، إذ استقال منها، مباشرةً بعد تشكيلها، الوزراء المسلمون (السني والشيعي والدرزي)، فحكم الجنرال عون بالوزيرين، الارثوذكسي، اللواء عصام ابو جمرا، والكاثوليكي، اللواء أدغار معلوف، واتخذت تلك الحكومة قرارات استراتيجية منها إعلان حرب التحرير على سوريا، وحل مجلس النواب. إنطلاقاً من هذه الوقائع وهذه السوابق، فإن تهمة «الحكومة البتراء» لم تعُد تُصرَف في السياسة، فكيف سيخرج رئيس «التيار» من هذه «العزلة» الناجمة عن خطأ في تقدير موقف شريكه في التفاهم؟
أياً تكن محاولات «إنعاش» تفاهم مارمخايل، جارية، فإنّ الجرة انكسرت بين ميرنا شالوحي وحارة حريك، فماذا بقي من التفاهُم؟
وإذا استمرت المكابرة، فإن «حزب الله» ما زال يحتفظ بكثير من الأوراق، في كباشه مع رئيس «التيار»، وأبرز هذه الأوراق نواب «التيار» الذين لولا أصوات «حزب الله» لكان وضعهم صعباً في صناديق الإقتراع، من سليم عون في زحلة، إلى شربل مارون في البقاع الغربي، إلى سامر التوم في بعلبك الهرمل وحتى آلان عون في بعبدا، فهل سيحاول باسيل النزول عن «شجرة المكابرة»؟ أم يستمر في المواجهة حتى النهاية؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"الشبكة اللبنانية للبث": توقيف بث الـLBC والجديد حتى إشعار آخر
Lebanon 24
"الشبكة اللبنانية للبث": توقيف بث الـLBC والجديد حتى إشعار آخر
12:05 | 2023-01-18
18/01/2023 12:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور قرار قضائي بإغلاق هذا المستشفى بالشمع الأحمر
Lebanon 24
صدور قرار قضائي بإغلاق هذا المستشفى بالشمع الأحمر
06:59 | 2023-01-18
18/01/2023 06:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرره المجلس المركزي لمصرف لبنان ليلا بشأن الدولار والليرة
Lebanon 24
هذا ما قرره المجلس المركزي لمصرف لبنان ليلا بشأن الدولار والليرة
01:15 | 2023-01-19
19/01/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة شاب في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
العثور على جثة شاب في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل
12:35 | 2023-01-18
18/01/2023 12:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-18
18/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:18 | 2023-01-19
مجلس النواب يفشل مجدداً في انتخاب رئيس .. وبري لا يحدد موعداً آخر
05:15 | 2023-01-19
نائبان يتراجعان عن التضامن مع ذوي الضحايا
05:00 | 2023-01-19
"دود الخلّ منو وفيه"... بكركي منزعجة!
04:40 | 2023-01-19
وفد من "التقدمي" زار رئيس الجامعة اللبنانية.. وهذا ما تم بحثه
04:35 | 2023-01-19
كيف توزعت اصوات النواب في الجلسة الـ11 لانتخاب رئيس للجمهورية؟
04:32 | 2023-01-19
بلبلة في مجلس النواب بسبب ميلاد بو ملهب.. ما الذي حدث؟ (فيديو)
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
19/01/2023 12:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
19/01/2023 12:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
19/01/2023 12:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact