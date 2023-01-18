14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ما هو موقف السعوديّة من طروحات جعجع؟
Lebanon 24
18-01-2023
|
22:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد علوش في" الديار":يسعى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من وراء خطابه الأخير إلى استغلال حالة النقمة القائمة في الشارع المسيحي، خصوصاً بعد أن كان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد تحدث عن مخطط لإفراغ المواقع المارونية الأساسية، من أجل الاستثمار في ذلك الأمر على المستوى الشعبي، لا سيما أن طروحات إعادة النظر بالصيغة أو تركيبة النظام تلقى صداها في الشارع المسيحي العام، حيث لا يقتصر تأييدها على جمهور «القوات» و»الكتائب»، بل يشمل أيضاً قسماً لا يستهان به من جمهور «التيار الوطني الحر»، وهو ما جعل باسيل يلتحق بركب المهددين بهذا الموضوع.
Advertisement
بالتالي، الهدف الأساسي من وراء طرق هذا الباب هو المزايدة الشعبية، خصوصاً أن جعجع نفسه يدرك عدم توافر الغطاء الدولي لمثل هكذا طروحات، لا بل أبعد من ذلك فإن المملكة العربية السعودية، التي تعتبر الراعي الإقليمي لحزبه، ستكون أول من يتصدى لها، الأمر الذي كان قد دفعه إلى أن يكون أول المعتذرين عن دعوة السفارة السويسرية إلى العشاء قبل مدة، عندما شعر السفير السعودي في بيروت أن هناك نوايا لمناقشة اتفاق الطائف، ما يعني أن طروحاته لن تكون قابلة إلى الترجمة العملية، إلا إذا حصلت تطورات كبرى على صعيد المنطقة لا تزال حتى الآن مستبعدة بشكل كامل.
بالمقابل، تُشير مصادر قيادية في قوى 8 آذار إلى أنه «منذ العام 2005 لم ينجح جعجع في تنفيذ أي من أهدافه في السياسة، لا بل لطالما كانت خياراته خاسرة»، مشيرة الى أنه يعلم أن لا رئيس للجمهورية في لبنان «يُعادي» حزب الله، وهو يسعى بكل ما أوتي من قوة لإيصال رئيس وسطي، لا يكون محسوباً على الحزب بشكل كامل، محاولاً استعمال «التخويف» هذه المرة عبر طرح أفكار قديمة بطريقة جديدة، كالفيدرالية على سبيل المثال، أو تعديل النظام، لكن هل يكون تعديل النظام، بحال حصوله، لمصلحة جعجع وما يمثل؟ تسأل المصادر.
في السنوات الاخيرة، تضيف المصادر، تم التطرق الى مسألة النظام الجديد اكثر من مرة، وفي كل مرة كان الرفض المطلق داخلياً يأتي من الجانب المسيحي، لأن التكوين الديموغرافي للبلد، والتقسيم السياسي والخلافات المسيحية – المسيحية حول الرؤية للبنان، كلها أمور تجعل من المسيحيين الحلقة الأضعف حالياً، وأي تعديل للصيغة سيكون على حسابهم، إلا في حال كان جعجع يتخيل أو يراهن على تدخل دولي يفرض «بالقوة» شكلاً معيناً للنظام اللبناني.
وفي حديث الى" الشرق الاوسط" رفض النائب في «القوات» غياث يزبك تفسير كلام جعجع على أنه دعوة إلى التقسيم، ورد على نائب أمين عام الحزب، بالقول: «هل قاسم يقوم بقراءة ذاتية لأداء حزبه أم أنه يردّ على حليفه باسيل الذي لوّح بالفيدرالية مهاجماً الحزب؟»، مضيفاً: «على الحزب ألا يقوم بإسقاط ما قاله حليفه (باسيل) على القوات التي لم ولن تتحدث يوماً عن التقسيم ولا عن حقوق الطوائف».
وسأل يزبك في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «أين قرأوا في كلامنا دعوة إلى التقسيم؟ هل الذي يعمل لإعادة عمل مؤسسات الدولة يكون داعياً إلى التقسيم؟ من يعمل على التقسيم هو الفريق الذي لا يزال يحتفظ بسلاحه ويسيطر على مناطقه وعينه على مناطق غيره ليقوم في الوقت المناسب بانقلاب لإرساء التقسيم وإقامة دولة إيرانستان». ويضيف: «في المقابل نحن من سلّمنا سلاحنا ودفعنا ثمن اتفاق الطائف، في وقت لا يزال الطرف الآخر يعلن صراحة أنه ينتمي إلى ولاية الفقيه».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"الشبكة اللبنانية للبث": توقيف بث الـLBC والجديد حتى إشعار آخر
Lebanon 24
"الشبكة اللبنانية للبث": توقيف بث الـLBC والجديد حتى إشعار آخر
12:05 | 2023-01-18
18/01/2023 12:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور قرار قضائي بإغلاق هذا المستشفى بالشمع الأحمر
Lebanon 24
صدور قرار قضائي بإغلاق هذا المستشفى بالشمع الأحمر
06:59 | 2023-01-18
18/01/2023 06:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرره المجلس المركزي لمصرف لبنان ليلا بشأن الدولار والليرة
Lebanon 24
هذا ما قرره المجلس المركزي لمصرف لبنان ليلا بشأن الدولار والليرة
01:15 | 2023-01-19
19/01/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة شاب في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
العثور على جثة شاب في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل
12:35 | 2023-01-18
18/01/2023 12:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-18
18/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:18 | 2023-01-19
مجلس النواب يفشل مجدداً في انتخاب رئيس .. وبري لا يحدد موعداً آخر
05:15 | 2023-01-19
نائبان يتراجعان عن التضامن مع ذوي الضحايا
05:00 | 2023-01-19
"دود الخلّ منو وفيه"... بكركي منزعجة!
04:40 | 2023-01-19
وفد من "التقدمي" زار رئيس الجامعة اللبنانية.. وهذا ما تم بحثه
04:35 | 2023-01-19
كيف توزعت اصوات النواب في الجلسة الـ11 لانتخاب رئيس للجمهورية؟
04:32 | 2023-01-19
بلبلة في مجلس النواب بسبب ميلاد بو ملهب.. ما الذي حدث؟ (فيديو)
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
19/01/2023 12:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
19/01/2023 12:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
19/01/2023 12:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact