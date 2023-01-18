سُرقت من رياق ووُجدت في بعلبك... اليكم التفاصيل (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه تم العثور منذ بعض الوقت على سيارة من نوع "jeep new3" لون اسود ومن دون لوحات، متوقفة في احد احياء مدينة بعلبك.

وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش الى المكان حيث تم ضبط السيارة.

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ووفقا لبعض المصادر الامنية فان السيارة سُرقت يوم امس من رياق.

كما أفادت المعلومات ان عمليات الدهم التي نفذتها القوة الضاربة في بلدة بريتال، جاءت على خلفية سرقة السيارة وبعض الدراجات النارية الباهظة الثمن، وقد تم ضبط ثماني دراجات مع اسلحة ومخدرات في حين تخلت العصابة عن السيارة في مدينة بعلبك وفرّ أعضاؤها الى جهة مجهولة.