Advertisement

لبنان

سُرقت من رياق ووُجدت في بعلبك... اليكم التفاصيل (صور)

Lebanon 24
18-01-2023 | 23:49
A-
A+
Doc-P-1030110-638097081373769649.jpg
Doc-P-1030110-638097081373769649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أفادت مندوبة "لبنان 24" انه تم العثور منذ بعض الوقت على سيارة من نوع "jeep new3" لون اسود ومن دون لوحات، متوقفة في احد احياء مدينة بعلبك.
 
وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش الى المكان حيث تم ضبط السيارة.
Advertisement
 
ووفقا لبعض المصادر الامنية فان السيارة سُرقت يوم امس من رياق.
 
كما أفادت المعلومات ان عمليات الدهم التي نفذتها القوة الضاربة في بلدة بريتال، جاءت على خلفية سرقة السيارة وبعض الدراجات النارية الباهظة الثمن، وقد تم ضبط ثماني دراجات مع اسلحة ومخدرات في حين تخلت العصابة عن السيارة في مدينة بعلبك وفرّ أعضاؤها الى جهة مجهولة. 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:18 | 2023-01-19
05:15 | 2023-01-19
05:00 | 2023-01-19
04:40 | 2023-01-19
04:35 | 2023-01-19
04:32 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website