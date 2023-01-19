المردة - القوات: التواصل مستمر

يستمر التواصل الحذر بين "تيار المردة" و"القوات اللبنانية من دون ان يتطرق حتى اللحظة الى موضوع الانتخابات الرئاسية في ظل مساعي جدية من قبل الطرفين لعدم الدخول في اي اشتباك اعلامي.

ومن الواضح أن "تيار المردة" يعتمد سياسة "صفر مشاكل" ولا يدخل في اي جدال اعلامي او سياسي مع اي طرف، حتى مع "التيار الوطني الحر"، وهذا ينطبق طبعا على القوات اللبنانية.

ولاحظت المصادر الحذر الكبير الذي بدا على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في اثناء اعلانه رفض دعم فرنجية خلال مقابلته الاخيرة، اذ اوحى جعجع انه لا يريد التصادم او انتقاد فرنجية كشخص بل كخيار سياسي.