الاستنفار مستمر... اليكم آخر التطورات على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استمرار الاستنفار المتبادل بين الجيش وعناصر جيش العدو الاسرائيلي عند حدود سهل الخيام مع مستنوطنة المطلة.

ووفقا للمعلومات يعزز الجيش عدد عناصره في المكان، وتستمر الجرافة الاسرائيلية في توقفها عن العمل.