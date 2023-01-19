الجلسة الـ11 لانتخاب رئيس للجمهورية... اليكم أبرز المواقف النيابية

من جديد وللمرة الـ 11 على التوالي، تتجه الانظار الى ساحة النجمة حيث يعقد مجلس النواب جلسة عند الساعة الـ11 من قبل ظهر اليوم الخميس، مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.

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والجلسة التي كان قد دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، من المتوقع ان تسير كسابقاتها لناحية عدم تمكنها من انتاج رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.

ووفقا للمعلومات ستتوزع الاصوات بين رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض والورقة البيضاء، كما انه من المرجح ان تظهر بعض الشعارات والاسماء الجديدة التي قد تعبّر بشكل او آخر عن الخلاف الدائر بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ".

وفي هذا الاطار، تتالت مواقف النواب والكتل النيابية على النحو التالي:

سجيع عطية



ورأى عطية في حديث الى صوت كل لبنان أن أياً من الكتل لا يملك صورة واضحة عن مسار الاستحقاق الرئاسي وسط تخبط ملحوظ وغياب اي اهتمام خارجي بالاستحقاقات اللبنانية.

وضاح صادق وأشار النائب وضاح صادق للـ"LBCI" الى ان " جلسة اليوم لن تفرق بشيء عن سابقاتها ولكنها تتميز بوجود قضية انفجار المرفأ مع وقفة الاهالي بالخارج". محمد خواجة وأكد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة ان "مرشحنا حتى اليوم هو الحوار والتفاهم وسنعلن عن مرشحنا في الوقت المناسب" هادي ابو الحسن بدوره قال عضو "كتلة نواب اللقاء الديمقراطي" النائب هادي اوب الحسن ان " كسر الجمود ضروري ولا يجوز بقاء الجلسات بهذا الشكل وسيكون لنا حديث خلال الجلسة او خارجها". ميشال ضاهر وقال النائب ميشال ضاهر لـ"الجديد": "جئنا ننتخب رئيسا وهناك قسم لا يصوت ونحن نعيش عشية فوضى ومتجهون الى الانهيار بشكل تدريجي". وأضاف " علينا تحمّل مسؤولياتنا لأن البلد لا يحتمل المزيد من الفراغ". جورج عقيص واكد عضو "كتلة الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص للـLBCIان "للقوات اللبنانية مرشح واحد ترى فيه مواصفات معينة وإذا كان هناك اسم آخر يتمتع بالمواصفات السيادية والاصلاحية نفسها فاعطونا إياه". بلال عبدالله وقال النائب بلال عبدالله: "اعتقد ان هناك من شيء مختلف في هذه الجلسة لدى الفريق الآخر" معتبرا ان "الحوار الشكلي مفتوح والجدي مقطوع". ميشال معوض واعتبر رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض في حديث مع الـ"LBCI" ان "المعركة التي نخوضها داخل مجلس النواب سياسية بامتياز وللقول إننا لن نقبل برئيس جمهورية "رمادي" وقضية انفجار المرفأ أساسية في هذه المعركة". أكد النائب سجيع عطية أن جلسة انتخاتب الرئيس اليوم لن تشهد تبدلات جوهرية في تكرار لسيناريو الجلسات السابقة فالكتل على مواقفها مع تمايز محدود لدى التيار الوطني الحر ما يبقي على خياري الورقة البيضاء والنائب ميشال معوض فحتى الان لا اسماء جديدة ولو أن النائب نعمت افرام يقوم بجولة لكن عدم تبني كتلة مسيحية كبرى ترشيح اسم فحظوظه تبقى ضعيفة.ورأى عطية في حديث الى صوت كل لبنان أن أياً من الكتل لا يملك صورة واضحة عن مسار الاستحقاق الرئاسي وسط تخبط ملحوظ وغياب اي اهتمام خارجي بالاستحقاقات اللبنانية.

وأضاف "ما وصلنا اليه كبلد انهيار تام على مستوى المؤسسات والدولة ولقمة عيش المواطنين والسبب الاساسي هو غياب العدالة والمحاسبة على مدى سنوات".

ملحم خلف

وقال النائب ملحم خلف لـ"الجديد": "نحن مع العدالة لانه بدون عدالة لا مستقبل للوطن وهذا نهج جديد يجب ان ننتهجه فالعدالة هي اساس الملك ويجب التوقف عن تخطي العدالة وبلدنا بحاجة الى استرداد الدولة".

زياد حواط

واشار عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط الى ان "مجزرة جديدة تُرتكب بحقّ الشعب الذي عليه أن يُحاسب وموقفنا واضح والمعركة أصبحت جليّة بين مشروعَين".

بلال حشيمي

وقال النائب بلال الحشيمي للـ"LBCI": "نأمل أن يكون هناك تسمية اليوم من قبل الوطني الحر ولكن نتمنى أيضا على المطارنة الموارنة لدعوة القوى المسيحية للبقاء داخل مجلس النواب وانتخاب رئيس".

أشرف بيضون

وقال عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب أشرف بيضون لـ"الجديد": "إن لم نذهب باتجاه الحوار فنحن ذاهبون إلى ما لا يحمد عقباه وعندما ندعو إلى الحوار فنحن لا نسعى إلى فرض مرشح مسبق على الآخرين بل إن الباب يبقى مفتوح للجميع".

ميشال دويهي

واكد النائب ميشال دويهي انه "يجب تحرير القضاة ومن غير المقبول محاولة بعضهم التذاكي على القاضي طارق البيطار وسيكون لنا موقف خلال الجلسة من قضية المرفأ".

واضاف " . لن نتغيب عن حضور الجلسات ونشدّد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وهناك استراتيجية جديدة يُعمل عليها".

بولا يعقوبيان

وقالت النائبة بولا يعقوبيان: "الفريقان لديهما هدف واحد وهو الوصول الى الحقيقة والصرخة يجب ان تكون بالمطالبة بعودة التحقيق وعودة طارق البيطار".

سامي الجميل

واكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية "اننا جئنا لنوصل كنواب صوتنا للجهات الدولية ونؤكد اننا بحاجة لدعم الكل لتحصين استقلالية القضاء ونحن يهمنا ان يضع المجتمع الدولي يده على هذه القضية، علينا ان نحاول، قد ننجح او لا مع الفرنسيين ولكن علينا ان نحاول".