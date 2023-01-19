"تتاجرون بدماء الشهداء"... نائب يتوجه الى نواب التغيير

دخل "نواب التغيير" الى الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية حاملين لافتات عليها صور ضحايا وشهداء انفجار المرفأ وعند دخولهم قال لهم النائب قاسم هاشم "ما تفعلونه هو استغلال لدم الشهداء" .

Advertisement