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لبنان

وفد من لجنة الأشغال زار مرفأ بيروت: أي بضاعة تخرج تمر عبر "السكانر"

Lebanon 24
19-01-2023 | 03:53
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 زار وفد من لجنة الأشغال النيابية مرفأ بيروت أمس، حيث اطلع على آلية وسير العمل ميدانياً.


وأوضح المدير العام ورئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت عمر عيتاني، مسألة (الأحمر - الأخضر) التي جرى تداولها في الإعلام، فقال إن"هذا الأمر هو حصراً خاضع للكشف الجمركي وليس لإدارة المرفأ التي ينحصر عملها فقط في إطار تأمين كل الخدمات لعمليات التفريغ والتخزين".
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وأشاد النائب سجيع عطية باسم وفد لجنة الأشغال بـ"الجهود المبذولة من قبل عيتاني وإدارة المرفأ لتأمين استمرارية العمل في ظلّ الظروف الصعبة الحالية".


 كما شكر وزير الاشغال العامة والنقل، مؤكداً ان "الزيارة حملت طابعاً ايجابياً"، متوجهاً الى "الدول العربية وكل المستوردين"، مطمئناً أن "أي بضاعة تخرج من المرفأ تمر عبر السكانر بمصداقية عالية". (الوكالة الوطنية)
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