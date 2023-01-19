Advertisement

لبنان

ابو الحسن: قد نضطر لتعليق مشاركتنا بالجلسات المقبلة إن استمرت على هذا الشكل

Lebanon 24
19-01-2023 | 04:10
A-
A+
Doc-P-1030209-638097236765634166.jpg
Doc-P-1030209-638097236765634166.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال النائب هادي أبوالحسن في افتتاح جلسة مجلس النواب: "عدنا إلى الدوامة عينها بعد إجهاض محاولتين للحوار، وإنطلاقاً من ذلك لا بد من كسر الجمود وقد نضطر لتعليق مشاركتنا كنواب "اللقاء الديمقراطي" بالجلسات المقبلة إن استمرت على هذا الشكل من دون تشاور".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غريو عن المشاورات الفرنسية مع الولايات المتحدة والسعودية من اجل انتخاب رئيس للجمهورية: فرنسا تعمل مع كل الشركاء حول هذه المسألة
lebanon 24
19/01/2023 16:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
السفيرة الفرنسيّة آن غريو خلال لقائها الرئيس ميقاتي في السراي: شددت على ضرورة سير عمل كل المؤسسات ومن بينها انتخاب رئيس للجمهورية وضرورة وجود حكومة بإمكانها العمل لحل كل المسائل التي يريد اللبنانيون إجابات عليها
lebanon 24
19/01/2023 16:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نديم الجميّل بعد الجلسة: لأسلوب واضح في انتخاب رئيس للجمهورية "بهيدي الطّريقة منوفّر كتير عالبلد"
lebanon 24
19/01/2023 16:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نديم الجميّل بعد جلسة انتخاب الرئيس: لأسلوب واضح في انتخاب رئيس للجمهورية "بهيدي الطّريقة منوفّر كتير عالبلد"
lebanon 24
19/01/2023 16:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24

هادي ابو الجسن

انتخاب رئيس للجمهورية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:05 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2023-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:55 | 2023-01-19
06:00 | 2023-01-19
08:57 | 2023-01-19
08:20 | 2023-01-19
08:20 | 2023-01-19
08:10 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website