ابو الحسن: قد نضطر لتعليق مشاركتنا بالجلسات المقبلة إن استمرت على هذا الشكل

قال النائب هادي أبوالحسن في افتتاح جلسة مجلس النواب: "عدنا إلى الدوامة عينها بعد إجهاض محاولتين للحوار، وإنطلاقاً من ذلك لا بد من كسر الجمود وقد نضطر لتعليق مشاركتنا كنواب "اللقاء الديمقراطي" بالجلسات المقبلة إن استمرت على هذا الشكل من دون تشاور".

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