مجلس النواب يفشل مجدداً في انتخاب رئيس .. وبري لا يحدد موعداً آخر

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية من دون تحديد موعد جديد، بعد فرط نصاب الدورة الأولى.
وانتهت الدورة الأولى بحصول ميشال معوض على 34 صوتاً، و37 ورقة بيضاء ، صلاح حنين صوتا واحدا، عصام خليفة 7 اصوات، زياد بارود صوتين، لبنان الجديد 14صوتاً، ميلاد أبو ملهب 1، و15 ورقة ملغاة
وقد غاب عن الجلسة بعذر النواب: اكرم شهيب، بيار بو عاصي، طوني فرنجية، علي عسيران، تيمور جنبلاط ، ادغار طرابلسي.
في مستهل الجلسة أعلن النائب ملحم خلف أنه سيبقى والنائبة نجاة صليبا سيبقى في مجلس النواب إلى حين الإعلان عن مشاورات وجلسات مفتوحة حتّى انتخاب رئيس للجمهورية.
النائب هادي ابو الحسن قال من جهته، "عدنا الى نفس الدوامة ونحن اليوم نشارك به وغير راضين والمواطن يشاهد وغير معني بهذه الجلسات وبدانا نثبت اننا مجلس عاجز عن انتخاب رئيس لذلك لا بد الخروج من هذه الدوامة، و نحن على خياراتنا السياسية ولكسر الجمود قد نضطر لتعليق مشاركتنا في الجلسات المقبلة اذا استمر الامر نحو هذا المنوال".
النائب ميشال معوض، قال بدوره: " يضعوننا أمام امر واقع إما عدالة وإما استقرار ومن غير المسموح ألا نحمي العدالة كمجلس نواب لإعطاء الشعب اللبناني حقه بالعدالة".
النائب سامي الجميل تمنى من جهته، صدور بيان من مجلس النواب لدعم القضاة لاستمرار التحقيق في تفجير المرفأ