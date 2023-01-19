مجلس النواب يفشل مجدداً في انتخاب رئيس .. وبري لا يحدد موعداً آخر

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية من دون تحديد موعد جديد، بعد فرط نصاب الدورة الأولى.

وانتهت الدورة الأولى بحصول ميشال معوض على 34 صوتاً، و37 ورقة بيضاء ، صلاح حنين صوتا واحدا، عصام خليفة 7 اصوات، زياد بارود صوتين، لبنان الجديد 14صوتاً، ميلاد أبو ملهب 1، و15 ورقة ملغاة

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وقد غاب عن الجلسة بعذر النواب: اكرم شهيب، بيار بو عاصي، طوني فرنجية، علي عسيران، تيمور جنبلاط ، ادغار طرابلسي.