عن قضية ملف مرفأ بيروت.. ماذا قال الجميّل لـ بري؟

قال النائب سامي الجميّل لرئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: "اتمنى برئاتستك ان يصدر موقف عن المجلس النيابي، كما نحن نتضامن مع قضايا العالم، ان نتضامن فيه مع القضاة باستمرار التحقيق وانهاء قضية ملف مرفأ بيروت".

Advertisement