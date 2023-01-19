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لبنان

عن قضية ملف مرفأ بيروت.. ماذا قال الجميّل لـ بري؟

Lebanon 24
19-01-2023 | 04:17
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قال النائب سامي الجميّل لرئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: "اتمنى برئاتستك ان يصدر موقف عن المجلس النيابي، كما نحن نتضامن مع قضايا العالم، ان نتضامن فيه مع القضاة باستمرار التحقيق وانهاء قضية ملف مرفأ بيروت".
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سامي جميل

بيروت

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