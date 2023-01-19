سلسلة لقاءات واجتماعات لميقاتي في السراي.. غريو: شددت على ضرورة سير عمل كل المؤسسات

يشهد السراي الحكومي اليوم سلسلة لقاءات واجتماعات لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
مفتي طرابلس
وفي هذا الاطار إستقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام على رأس وفد ضم رئيس دائرة الأوقاف الشيخ بسام بستاني والقاضي غالب الأيوبي وأعضاء المجلسين الشرعي والإداري.
بعد اللقاء قال المفتي إمام: "شكرنا دولة الرئيس ميقاتي على انجاز الانتخابات، وتناولنا شؤونا تخص الأوقاف الإسلامية في المنطقة. كما تطرقنا الى القضايا الوطنية وأكدنا ان الأولوية هي لخدمة الناس وتسيّير شؤونهم وقيام الإدارات بما يمكن القيام به لإدارة الامور لما فيه مصلحة الشعب اللبناني، وهذا الامر يتقدم على كل الامور الاخرى".
أضاف:" نتمنى ان نشهد نهاية سعيدة لموضوع الفراغ الرئاسي وان يتم هذا الاستحقاق الأول والذي يعتبر العمود والعماد في الوطن، لذلك اكدنا ان ملء الفراغ يجب ان يكون أولوية في العمل السياسي وان يكون المعنيّون على رأس مَنْ يهتم بهذا الاستحقاق لانجازه على أحسن وجه.
مفتي عكار
واستقبل الرئيس ميقاتي مفتي عكار الشيخ زيد زكريا على راس وفد من المشايخ.
بعد اللقاء قال المفتي زكريا":تشرفنا بلقاء الرئيس ميقاتي وعرضنا ما يخص الوضع الديني على صعيد كل لبنان وعكار بشكل خاص، كذلك بحثنا الكثير من الامور الملحة التي نعيشها اليوم، في الوقت الذي لم يعد فيه المواطن يستطيع ان يحصي أزماته ومن اين يبدأ، من الشق التربوي او المعيشي او الكهرباء او الطرقات او الماء او الصحة؟ كل هذه الجوانب او غيرها لم يعد يستطيع الانسان اختزالها في جلسة واحدة".
أضاف:" لمسنا كل الحرص من الرئيس ميقاتي على معالجة وجع الناس، كما تطرقنا الى اهمية الاستمرار بقضاء حوائج الناس، ونعجب حقيقة ان نرى ونسمع انتقادات من هنا وهناك، فوجع الناس وجوعهم وفقرهم ومرضهم كلهم خطوط حمر وتخرق كل الدساتير والقوانين، فعندما نرى طفلا يموت على باب المستشفى ومواطن يعجز عن تامين فاتورة الدواء والاستشفاء تسقط كل الأعراف التي يتكلمون عنها، فان كانوا يريدون ان يقفوا فلنقف وقفة واحدة لانجاز استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية وكفى مزايدات. هناك ضرورة لتسيير الحد الأدنى من مصالح الناس ويجب ان نسير به وننطلق به، كما يجب ان يكون عنواننا قضاء حوائج الناس في ظل ما نشهده من اعتكاف القضاة وتدني لمستوى التعليم والتدريس من خلال إضراب الأساتذة حيث ينقضي العام الدراسي دون ان يتعلم اولادنا، اضافة الى ان الجامعة اللبنانية ايضا تعاني فكل هذه الامور لا تحرك ضمائر بعض المسؤولين.
وقال: ما نريده ونتمناه من كل إنسان حر ونزيه وشريف في هذا الوطن ان يرحم وجع الناس ويتجازوا كل الخلافات والمزايدات.اسال الله تعالى ان يلهم جميع المسؤولين الرشد والصواب وان يحفظ لبنان.
واستقبل الرئيس ميقاتي مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور محمد علي الغزاوي على رأس وفد.
وأعلن المفتي الغزاوي بعد اللقاء:" جئنا في لقاء مع دولة الرئيس لنكون الى جانب الوطن، من خلال هذه المؤسسة الوطنية التي يرعى فيها مسيرة العمل اليوم دولة الرئيس ميقاتي، وتباحثنا معه في شؤون بقاعية ولبنانية، وإننا من خلال لقائنا هذا شعرنا أن دولة الرئيس من خلال سلوكه وادارته حريص على كل مؤسسات الدولة وان تكون هذه المؤسسات من خلال اكتمال نظمها وعقدها ابتداء من رئاسة الجمهورية وغيرها مكتملة لاكتمال منظومة العقد في بلدنا الحبيب لبنان. واننا من خلال هذه اللقاءات نقف الى جانب دولة الرئيس لأننا بذلك نقف الى جانب الدولة والوطن الذي يحتاج الى الجميع ليقوم على احتياجات اهله ولتكون أرض الوطن محل عودة كل من غاب عنها لأن لبنان يكتمل بالكل والكل ينبغي أن يكون للبنان.
النائب الصمد
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب جهاد الصمد الذي قال بعد اللقاء: بحثنا في مواضيع الساعة ومعاناة المواطنين والأعباء الملقاة على عاتقهم، خصوصا في الملف الصحي. وأثنيت على حكمة دولة الرئيس التي تجلت في جلسة مجلس الوزراء أمس، بصورة جد واضحة، فقد كان قادرا على متابعة الجلسة، ولكنه من باب الإحساس الوطني وعدم تكبير الشرخ، وحرصا منه على لملمة الأمور والسعي بأن تكون الجلسات للتخفيف عن الناس، كان موقفه الحكيم برفع الجلسة تخفيفا للاحتقان. وفي هذا الإطار أدعو الجميع لاطفاء النار وليس لاشعالها.
سفيرة فرنسا
واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة فرنسا آن غريو التي أعلنت بعد اللقاء:" التقيت الرئيس ميقاتي في إطار اللقاءات المعتادة معه، ووضعته في اجواء اللقاءات المشاورات التي عقدتها في باريس حول لبنان مع رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون.
وعرضنا في هذا اللقاء أيضا الأوضاع السياسية والمؤسساتية في البلد وشددت على ضرورة سير عمل كل المؤسسات ومن بينها انتخاب رئيس للجمهورية وضرورة وجود حكومة بإمكانها العمل لحل كل المسائل التي يريد اللبنانيون إجابات عليها.
وتطرقنا أيضا لموضوع الطاقة والنفط وعرضنا موضوع التنقيب لشركة توتال، وأيضا موضوع الذي تهتم به فرنسا وهو محاولة تسهيل مشروع ربط الطاقة بين مصر والأردن ولبنان بالاشتراك مع البنك الدولي.
وردا على سؤال عن المشاورات الفرنسية مع الولايات المتحدة والسعودية من اجل انتخاب رئيس للجمهورية قالت: إن فرنسا تعمل مع كل الشركاء حول هذه المسألة.
لقاءات أخرى
واستقبل الرئيس ميقاتي على التوالي النائبين محمد سليمان وأحمد رستم.
كما استقبل ممثل المنظمة الفرنكوفونية لمنطقة الشرق الأوسط إيفان أميرجنيان وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع المنظمة في المنطقة ولبنان.
وإجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى والمدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا.