سلسلة لقاءات واجتماعات لميقاتي.. غريو: فرنسا تعمل مع كل الشركاء لانتخاب رئيس للجمهوريّة

شهد السراي الحكومي اليوم سلسلة لقاءات واجتماعات لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي.



مفتي طرابلس

وفي هذا الاطار إستقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام على رأس وفد ضم رئيس دائرة الأوقاف الشيخ بسام بستاني والقاضي غالب الأيوبي وأعضاء المجلسين الشرعي والإداري.

بعد اللقاء قال المفتي إمام: "شكرنا دولة الرئيس ميقاتي على انجاز الانتخابات، وتناولنا شؤونا تخص الأوقاف الإسلامية في المنطقة. كما تطرقنا الى القضايا الوطنية وأكدنا ان الأولوية هي لخدمة الناس وتسيّير شؤونهم وقيام الإدارات بما يمكن القيام به لإدارة الامور لما فيه مصلحة الشعب اللبناني، وهذا الامر يتقدم على كل الامور الاخرى".

أضاف:" نتمنى ان نشهد نهاية سعيدة لموضوع الفراغ الرئاسي وان يتم هذا الاستحقاق الأول والذي يعتبر العمود والعماد في الوطن، لذلك اكدنا ان ملء الفراغ يجب ان يكون أولوية في العمل السياسي وان يكون المعنيّون على رأس مَنْ يهتم بهذا الاستحقاق لانجازه على أحسن وجه.

مفتي عكار



واستقبل الرئيس ميقاتي مفتي عكار الشيخ زيد زكريا على راس وفد من المشايخ.



بعد اللقاء قال المفتي زكريا":تشرفنا بلقاء الرئيس ميقاتي وعرضنا ما يخص الوضع الديني على صعيد كل لبنان وعكار بشكل خاص، كذلك بحثنا الكثير من الامور الملحة التي نعيشها اليوم، في الوقت الذي لم يعد فيه المواطن يستطيع ان يحصي أزماته ومن اين يبدأ، من الشق التربوي او المعيشي او الكهرباء او الطرقات او الماء او الصحة؟ كل هذه الجوانب او غيرها لم يعد يستطيع الانسان اختزالها في جلسة واحدة".



أضاف:" لمسنا كل الحرص من الرئيس ميقاتي على معالجة وجع الناس، كما تطرقنا الى اهمية الاستمرار بقضاء حوائج الناس، ونعجب حقيقة ان نرى ونسمع انتقادات من هنا وهناك، فوجع الناس وجوعهم وفقرهم ومرضهم كلهم خطوط حمر وتخرق كل الدساتير والقوانين، فعندما نرى طفلا يموت على باب المستشفى ومواطن يعجز عن تامين فاتورة الدواء والاستشفاء تسقط كل الأعراف التي يتكلمون عنها، فان كانوا يريدون ان يقفوا فلنقف وقفة واحدة لانجاز استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية وكفى مزايدات. هناك ضرورة لتسيير الحد الأدنى من مصالح الناس ويجب ان نسير به وننطلق به، كما يجب ان يكون عنواننا قضاء حوائج الناس في ظل ما نشهده من اعتكاف القضاة وتدني لمستوى التعليم والتدريس من خلال إضراب الأساتذة حيث ينقضي العام الدراسي دون ان يتعلم اولادنا، اضافة الى ان الجامعة اللبنانية ايضا تعاني فكل هذه الامور لا تحرك ضمائر بعض المسؤولين.

وقال: ما نريده ونتمناه من كل إنسان حر ونزيه وشريف في هذا الوطن ان يرحم وجع الناس ويتجازوا كل الخلافات والمزايدات.اسال الله تعالى ان يلهم جميع المسؤولين الرشد والصواب وان يحفظ لبنان.





مفتي زحلة والبقاع



واستقبل الرئيس ميقاتي مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور محمد علي الغزاوي على رأس وفد.