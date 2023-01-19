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لبنان

نائبان لن يغادرا جلسة اليوم.. وهذا ما طالبا به

Lebanon 24
19-01-2023 | 04:21
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قال النائب ملحم خلف في مستهلّ جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة: "أخجل من نفسي أن أكون نائباً اليوم فيما شعبي يُطالبني بطحين وخبز وحليب وكهرباء وماء... أخجل من نفسي أن أكون نائباً وأكرّر مشهديّة عبثيّة يتكرّر فيها العجز عن انتخاب رئيس".
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وأضاف: "مسؤوليتي الدستوريّة والتزاماً بما تفرضه عليّ مواد الدستور، سأبقى داخل قاعة المجلس النيابي مع النائبة نجاة عون ولن نخرج منها لحين إبقاء الجلسة مفتوحة لدورات متتالية لانتخاب رئيس إنقاذاً للديمقراطيّة".
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