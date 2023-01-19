المرتضى استقبل ايهاب حمادة والكاتبة العراقية نجاح ابراهيم

إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، النائب ايهاب حمادة ترافقه الكاتبة العراقية نجاح ابراهيم التي قدمت للوزير كتابين من تأليفها. (الوكالة الوطنية)

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