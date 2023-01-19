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لبنان

كيف توزعت اصوات النواب في الجلسة الـ11 لانتخاب رئيس للجمهورية؟

Lebanon 24
19-01-2023 | 04:35
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انتهت الجولة الاولى من الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية واتت اصوات النواب على الشكل التالي:
 
ورقة بيضاء:37
 
لبنان الجديد:14
 
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ميشال معوض:34
 
زياد بارود:2
 
صلاح حنين:1
 
عصام خليفة:7
 
ميلاد ابو ملهب:1
 
أوراق ملغاة:29
 
 
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