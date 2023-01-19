وفد من "التقدمي" زار رئيس الجامعة اللبنانية.. وهذا ما تم بحثه

زار وفد من قيادة "الحزب التقدمي الاشتراكي"، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران.

وجرى نقاش تفصيلي في شؤون الجامعة في إطار متابعة الحزب لملف التعليم بمختلف مراحله وجوانبه.

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واطّلع الوفد من رئيس الجامعة على "الجهود المبذولة على المستويات كافة لتأمين استمرارية العام الجامعي، وعلى التصوّر الممكن بالنسبة لمطالب الأساتذة والمتعاقدين لناحية تأمين الحوافز المالية لاستمراريتهم بالحد المعقول في أداء رسالتهم التعليمية".

كما ناقش الوفد معه ملف المستحقات المترتبة من فحوصات ال pcr والمباحثات الجارية مع شركة طيران الشرق الأوسط، وشدد على "ضرورة بتّ هذا الأمر بسرعة لما له من انعكاس إيجابي على الجامعة".



وأكد الوفد أن "الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة" اللقاء الديمقراطي "سيتابعان عن كثب مختلف المواضيع المرتبطة بحسن سير الأمور التربوية في الجامعة، للدفع باتجاه تأمين ما يلزم للجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية على السواء".

وشدد الوفد على ضرورة أن تقوم الجامعة اللبنانية بعملية تحديث لأنظمتها ومناهجها كي تحافظ على المستوى الأكاديمي العالي للخريجين وتلاقي تطورات ومتطلبات اسواق العمل، خصوصاً وأن ثقل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الذي اصاب الاكثرية الساحقة من اللبنانيين، يحتّم بذل الجهود في تعزيز هذه المؤسسة والاستمرار بالرهان على دورها الوطني في التحصيل العلمي النوعي وتقديم فرص الارتقاء الى اجيال الشباب اللبناني".



وفي المقابل، أعرب رئيس الجامعة عن شكره لزيارة وفد التقدمي وتثمينه لـ"دور الحزب وكتلته النيابية في الوقوف الى جانب الجامعة اللبنانية ومساعدتها لمواجهة التحديات في الصمود والتطور". (الوكالة الوطنية)