نائبان يتراجعان عن التضامن مع ذوي الضحايا

في سياق تضامن النواب أثناء جلسة مجلس النواب اليوم مع ذوي ضحايا انفجار 4 آب المتظاهرين أمام بلدية بيروت، علم "لبنان 24" أن النائبين الان عون والياس ابو صعب كانا متوجهين من المجلس للتضامن مع الأهالي، الا أن أحد مرافقي النائب الياس أبو صعب الذي أُرسل كمستطلع لأجواء الأهالي وغضبهم، نصح ابو صعب وعون بعدم الخروج منعاً أو تلافياً لأي إحراج، لذا عاد النائبان أدراجهما.

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