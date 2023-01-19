Advertisement

لبنان

ملتقى التأثير المدني: تدمير الدَّولة مستمرّ ما يفرض الإرتِقاء إلى مستوى التَّحدِّي الوجوديّ

Lebanon 24
19-01-2023 | 05:25
A-
A+
Doc-P-1030247-638097280054976227.jpg
Doc-P-1030247-638097280054976227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى ملتقى التأثير المدني أن "سقوط الدَّولة في لبنان حتَّمه مُخطَّط منهجيّ مرتبِطٌ بتغيير الهُويَّة". ومرد ذلك الى "خَلَلٌ بنيويّ في نِظامِ القِيَم الأخلاقيَّة النَّاظمة لديناميَّة الحوكمة والسِّياسات العامَّة". ولكنه لفت الى وجود "كُتلَة حيَّة تُدرِكُ خُطُورة ما يجري"، وهي تعرف مسبقاً أن "المعركة قاسِيَة وتقتضي الارتقاء إلى مستوى التَّحدي الوجوديّ".
Advertisement
غرّد ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على "تويتر" فكتب: "إن سقوط الدَّولة في لبنان حتَّمه مُخطَّط منهجيّ مرتبِطٌ بتغيير الهُويَّة، وتعديلِ مسارات الاختِبار التَّاريخيّ في الحريَّة وحقوق الإنسان والتعدُّديَّة والتَّداول الدّيموقراطيّ المنتظم للسُلطَة، وقد حمى هذا المخطَّط الحريصون على المواقِع تمثيلًا ونفوذًا".
وأضاف الملتقى في تغريدته: "إن سقوط الدَّولة فرضَه خَلَلٌ بنيويّ في نِظامِ القِيَم الأخلاقيَّة النَّاظمة لديناميَّة الحوكمة والسِّياسات العامَّة إلى حدِّ خُضُوعِ مرجعيَّات صون الخير العامّ لدوَّامَة اللُعبَة السِّياسيَّة وموازينها".
ولفت الملتقى قائلا: "على الرَّغم من هذين السُّقوطين جرَّاء المخطَّط الجهنميّ والخلل البنيويّ، ثمَّة كُتلَة حيَّة في لُبنَان، صوتُها هادِر نقيّ رَغم خيباتها المتتاليَة ممَّن من المفترض أن يكونوا مؤتمنين على الحقيقَة."
واستطرد الملتقى قائلا: "هذه الكُتلَة الحيَّة من كُلِّ حنايا الشَّعب اللُّبناني تُدرِكُ خُطُورة ما يجري، وفي مقدَّمتِه تدميرُ القضاء وترسيخ بوليسيَّة المنظومة، وتُواجِهُه باللَّحم الحيّ مع المغتربين وأصدِقاء وطن الرِّسالة في العالم الحُرّ."
وختم الملتقى تغريدته بالقول: "المعركة قاسِيَة وتقتضي الارتقاء إلى مستوى التَّحدي الوجوديّ".
وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ #القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة تجري "مُحاكاة لسقوط الدَّولة اللُّبنانيَّة المُدويّ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:05 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2023-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:55 | 2023-01-19
06:00 | 2023-01-19
08:57 | 2023-01-19
08:20 | 2023-01-19
08:20 | 2023-01-19
08:10 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website