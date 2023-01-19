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لبنان

إرتفاع كبير بسعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

Lebanon 24
19-01-2023 | 05:30
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ارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 26 ألف ليرة والمازوت 27 ألف ليرة، والغاز 17 ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: 

- البنزين 95 أوكتان: 862000 ليرة لبنانيّة.
- البنزين 98 أوكتان: 884000 ليرة لبنانيّة.
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- المازوت: 917000 ليرة لبنانيّة.
- الغاز: 548000 ليرة لبنانيّة.
 
 

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