إرتفاع كبير بسعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

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ارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 26 ألف ليرة والمازوت 27 ألف ليرة، والغاز 17 ألف ليرة.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:- البنزين 95 أوكتان: 862000 ليرة لبنانيّة.- البنزين 98 أوكتان: 884000 ليرة لبنانيّة.- المازوت: 917000 ليرة لبنانيّة.- الغاز: 548000 ليرة لبنانيّة.