Advertisement

لبنان

مركز العزم الثقافيّ استضاف الملحق الثقافيّ الروسي في لبنان

Lebanon 24
19-01-2023 | 06:17
A-
A+
Doc-P-1030270-638097310568131454.PNG
Doc-P-1030270-638097310568131454.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استضاف مركز العزم الثقافيّ في مقره في طرابلس الميناء (بيت الفن) المحلق الثقافيّ في السفارة الروسيّة السيد sorokin Alexander على رأس وفد من السفارة.  

وكان في استقبالهم  مدير مركز العزم الثقافيّ عبد الناصر ياسين ورئيسة  قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض والمحامية سوزان السيد وميرنا عمران وذلك بمناسبة تعيينه كملحق ثقافيّ جديد  في لبنان.
Advertisement

وعقد خلال الزيارة لقاء  تشاوريّا حول سبل التعاون بين الطرفين (التشبيك) من أجل تبادل نشاطات ثقافيّة وتفعيلها  للخدمة الثقافيّة في مدينة طرابلس.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:05 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2023-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:55 | 2023-01-19
06:00 | 2023-01-19
08:57 | 2023-01-19
08:20 | 2023-01-19
08:20 | 2023-01-19
08:10 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website