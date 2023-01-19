مركز العزم الثقافيّ استضاف الملحق الثقافيّ الروسي في لبنان

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استضاف مركز العزم الثقافيّ في مقره في طرابلس الميناء (بيت الفن) المحلق الثقافيّ في السفارة الروسيّة السيد sorokin Alexander على رأس وفد من السفارة.وكان في استقبالهم مدير مركز العزم الثقافيّ عبد الناصر ياسين ورئيسة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض والمحامية سوزان السيد وميرنا عمران وذلك بمناسبة تعيينه كملحق ثقافيّ جديد في لبنان.وعقد خلال الزيارة لقاء تشاوريّا حول سبل التعاون بين الطرفين (التشبيك) من أجل تبادل نشاطات ثقافيّة وتفعيلها للخدمة الثقافيّة في مدينة طرابلس.