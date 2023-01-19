كم أصبح عدد النواب المعتصمين داخل البرلمان... وماذا سيحصل عند الساعة الثانية والنصف؟

أفادت "الجديد" أنّه تمّ إبلاغ النواب المعتصمين بأنه سيتم إغلاق جميع مداخل المجلس النيابي وإطفاء الكهرباء عند الساعة 2:30. أما نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، فأعلن أنّ "الباب الجانبي سيكون مفتوحاً للنواب فقط على أن يُفتح الباب الرئيسي غداً صباحاً".

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والجدير بالذكر أنّ النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا قررا الاعتصام داخل مجلس النواب، لكسر الجمود في إنتخابات رئاسة الجمهوريّة.

وأعلن خلف من داخل مجلس النواب أنّ "النواب أصبحوا 8 أو 9"، وقال: "سننام هنا، "وخليهن يقطعوا الكهرباء ما كل الناس مقطوعة عنن الكهرباء".