العثور على مبلغ ماليّ بالدولار في محيط العدلية... لمن فقده هذا ما يجب فعله لاستلامه

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّةالبلاغ التّالي:بتاريخ 17-1-2023، عثر أحد عناصر قوى الأمن الدّاخلي على مبلغٍ من المال (ما يزيد عن الألف دولار أميركي)، في محيط مستديرة العدلية، وأودعه فصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت.لذلك، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من فاقد هذا المبلغ التوجّه إلى الفصيلة المذكورة الكائنة في محلّة السوديكو، أو الاتصال على الرقم: 611019-01، تمهيداً لاستلامه، بعد تبيان قيمته وظروف فقدانه.