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لبنان

العثور على مبلغ ماليّ بالدولار في محيط العدلية... لمن فقده هذا ما يجب فعله لاستلامه

Lebanon 24
19-01-2023 | 06:34
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

بتاريخ 17-1-2023، عثر أحد عناصر قوى الأمن الدّاخلي على مبلغٍ من المال (ما يزيد عن الألف دولار أميركي)، في محيط مستديرة العدلية، وأودعه فصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت.
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لذلك، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من فاقد هذا المبلغ التوجّه إلى الفصيلة المذكورة الكائنة في محلّة السوديكو، أو الاتصال على الرقم: 611019-01، تمهيداً لاستلامه، بعد تبيان قيمته وظروف فقدانه.
 
 
 

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