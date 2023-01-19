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لبنان

شركة "NTCC" تتوقف عن جمع النفايات في صيدا - الزهراني

Lebanon 24
19-01-2023 | 06:39
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أعلنت شركة "NTCC" في بيان، أنّها ستتوقف عن القيام بأعمال جمع ونقل النفايات ضمن نطاق اتحاد بلديات صيدا – الزهراني اعتبارا من اليوم، بسبب عدم إقرار الموافقة في مجلس الوزراء لتمديد دفع مستحقات الشركة.
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وأكدت الشركة أنها على استعداد تام لمعاودة العمل فورا في حال تأمين الموافقات اللازمة لتحصيل الفواتير اللاحقة.

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