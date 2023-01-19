شركة "NTCC" تتوقف عن جمع النفايات في صيدا - الزهراني

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أعلنت شركة "NTCC" في بيان، أنّها ستتوقف عن القيام بأعمال جمع ونقل النفايات ضمن نطاق اتحاد بلديات صيدا – الزهراني اعتبارا من اليوم، بسبب عدم إقرار الموافقة في مجلس الوزراء لتمديد دفع مستحقات الشركة.وأكدت الشركة أنها على استعداد تام لمعاودة العمل فورا في حال تأمين الموافقات اللازمة لتحصيل الفواتير اللاحقة.