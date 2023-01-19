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لبنان

الابيض بحث والسفير النروجي في برامج الترصد الوبائي للاستجابة للطوارىء والأوبئة وصحة الأم والطفل

Lebanon 24
19-01-2023 | 06:51
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 استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، السفير النروجي لدى لبنان مارتين إيترڤيك، يرافقه ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، وتناول البحث المشاريع المشتركة المتعلقة ببرامج الترصد الوبائي للاستجابة للطوارىء والأوبئة وصحة الأم والطفل. 
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بدايةً نوّه إيترڤيك ب"جهود وزارة الصحة لمكافحة وباء كورونا واستجابتها السريعة لاحتواء تفشي الكوليرا في لبنان"، وقال: "يشكل خطر تفشي الأمراض المعدية في لبنان مصدر قلق كبير، ويُسعدنا أن وزير الصحة يبحث عن سبل ليكون النظام الصحي أكثر استعداداً لمواجهة تفشي الامراض المعدية المستجدة أو العائدة للظهور".

وأضاف: "نتطلع إلى مواصلة دعم وزارة الصحة سوية مع منظمة الصحة العالمية". 

وبدوره شرح الدكتور أبو بكر ان "المشاريع المشتركة المتعلقة بتعزيز نظام الترصد الوبائي هي فرصة جيدة للتأكيد أن مراقبة الامراض المعدية ومكافحتها أولوية صحية" .

من جهته، أعرب الابيض عن" تقديره للشراكة مع المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي الذي يرزح تحت وطأة تحديات عديدة"، وشرح "ان مشاريع تعزيز برامج الترصد الوبائي، والمراقبة الدورية للامراض المعدية وغيرها، وتفعيل التشخيص المبكر وفقا لمعايير الجودة العالمية، هي حجر الاساس لبناء نظام صحي مستعد للاستجابة السريعة للطوارئ والأوبئة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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