قالت وكيلة أهالي موقوفي قضيّة مرفأ بيروت المحامية ريما سليمان لـ"لبنان 24"، "أحمّل مسؤوليّة عرقلة العدالة في الملف إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وهناك انتهاكات فاضحة للقانون، ونحن أمام خطوات تصعيديّة كبيرة في الأيّام القادمة".

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