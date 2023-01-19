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لبنان

وكيلة أهالي موقوفي قضيّة مرفأ بيروت لـ"لبنان 24": أحمّل مسؤوليّة عرقلة العدالة إلى القاضي سهيل عبود

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-01-2023 | 07:04
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قالت وكيلة أهالي موقوفي قضيّة مرفأ بيروت المحامية ريما سليمان لـ"لبنان 24"، "أحمّل مسؤوليّة عرقلة العدالة في الملف إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وهناك انتهاكات فاضحة للقانون، ونحن أمام خطوات تصعيديّة كبيرة في الأيّام القادمة".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

القاضي عبود

ريما سليمان

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