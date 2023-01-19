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لبنان

وزير العمل التقى وفدا من رابطة موظفي القطاع العام

Lebanon 24
19-01-2023 | 07:18
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 استقبل وزير العمل  في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم في مكتبه، وفدا من رابطة موظفي القطاع العام حيث تم عرض "لحال الغبن اللاحقة بالموظفين في القطاع العام"، وكانت الأراء "متطابقة بالكامل حول ضرورة ايجاد الحل العادل لهم".
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و وفق بيان عن مكتب وزير العمل "فقد أجرى الوزير بيرم بعد الاجتماع اتصالا برئيس الحكومة  نجيب ميقاتي واتفقا على عقد اجتماع في السرايا بينهما ، مع وفد الرابطة لتقديم مقترحات عملية من شأنها رفع ولو القليل من الغبن عن الموظف مع مراعاة الأوضاع السائدة حاليا في لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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