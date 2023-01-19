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لبنان

بتوجيه من ميقاتي... صدور المراسيم المتعلّقة بالكهرباء في الجريدة الرسميّة

Lebanon 24
19-01-2023 | 07:26
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صدر اليوم ، بتوجيه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عدد خاص من الجريدة الرسمية يتضمن كل المراسيم المتعلقة بالكهرباء والتي اقرها مجلس الوزراء امس.
 
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