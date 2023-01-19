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لبنان

اجتماع تقويمي لحميه لمجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت

Lebanon 24
19-01-2023 | 08:10
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عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، اجتماعاً تقويمياً لمجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت، تناول فيه مواضيع تتعلق بمسار تفعيل العمل في مرفأ بيروت وزيادة ايراداته وبخطة إعادة إعماره، إضافة إلى الخطط التي تقوم بها الوزارة لتطوير الخدمات فيه وتحديثه والخطوات الواجب اتخاذها.
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 وأكد حميه أنه ماض في "عملية إعادة اعمار المرفأ التي أصبحت خطوطها العريضة واضحة"، مشيرا الى أن "اجتماع اليوم اتى لتقويم العمل فيه خلال السنة الماضية، الامر الذي ادى الى زيادة مداخيله نتيجة الاجراءات المتخذة والتي ساهمت في رفد الخزينة العامة"، مشدداً على "تحديد ما يمكن القيام به لإستمرار هذه العملية، من خلال تحسين الخدمات والعمليات اللوجستية، خصوصا أننا نعيش في ظل وضع اقتصادي ومالي صعب جدا نعتمد فيه على ايرادات مرافقنا العامة".
 
وتناول مجلس ادارة المرفأ مع الوزير الخطط والخيارات المطروحة التي تتم مناقشتها لإختيار الخيار الانسب بالنسبة للبنان ومستقبل المرافئ اللبنانية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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