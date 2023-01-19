بين الترحيب والإنتقاد إعتصام النواب مستمرّ... وتحضير لتحركات شعبيّة إلى ساحة النجمة



Advertisement أعلن النواب ملحم خلف ونجاة صليبا وسينتيا زرازير وفراس حمدان وأسامة سعد وعبد الرحمن البزري وسليم الصايغ وأديب عبد المسيح والياس جرادة وبولا يعقوبيان بعد رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة ظهر اليوم، بعد تطيير النصاب، إعتصامهم داخل القاعة العامة في مجلس النواب، إحتجاجاً على تعطيل إنتخابات الرئاسة وعدم الدعوة لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس. وفي السيّاق، مُنع الاعلام من تغطية الإعتصام. وعُلم أنّ النواب المعتصمين يُنسقون مع مجموعات "ثوريّة" في مختلف المناطق لمواكبة اعتصامهم المطالب بـ"انتخاب رئيس للجمهوريّة فوراً" بتحرّكات شعبيّة تصل إلى ساحة النجمة.

وقد أُثير الجدل بعدما قِيلَ إنّ الكهرباء ستنقطع عن المجلس النيابيّ عند الساعة الثانية والنصف، إضافة إلى إقفال أبواب مجلس النواب على المعتصمين. لكن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أفاد أنّ "الباب الجانبي سيكون مفتوحاً للنواب فقط، على أنّ يُفتح الباب الرئيسي غداً صباحاً".

وكانت النائبة بولا يعقوبيان أشارت لـ"الجديد" إلى أنّ "النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا "مجهزين حالهم لبيقوا للجلسة الجاي". أمّا النائب ميشال دويهي، فقال للـ"أم تي في": "علينا أن ننتخب رئيساً، ويجب أن نبقى داخل المجلس النيابي إلى حينه والضغط الشعبي مطلوب".



وفي الإطار عينه، رأى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، أنّ "خطوة خلف وطنيّة بامتياز وسنواكبها، وللأسف لم يتمّ تنسيقها معنا، ويُمكن أن ننضمّ في أيّ وقت لهذه الخطوة".

أمّا النائب نبيل بدر، فقد انتقد إعتصام النواب داخل قاعة المجلس، وقال لـ"الجديد": "لا أفهم نتيجة البقاء داخل المجلس النيابي من قبل بعض النواب، هذه الصيغة تُعتبر "زوبعة داخل فنجان" وبالنسبة لي أريد رئيس للجمهورية ولكن الصيغة التي لجأ إليها البعض كانت متسرعة".

وكان خلف قال بعد رفع جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهوريّة إنّ "هناك عملية غير مسبوقة، حيث وصلنا الى الشعور وكأننا عاجزون، ونحن لا يمكن ان نستمر بنهج تعطيلي. وقال:" اننا باقون داخل المجلس لنفتح فجوة من خلال تطبيق الدستور، لنقول لا يمكن اقفال الجلسات".

وأضاف: "فلنفتح الدورات المتتالية لانتاج رئيس للجمهورية".



وتابع: "لن نخرج وسننام في داخل المجلس النيابي ولو قطعوا الكهرباء، فهي في الاصل مقطوعة على الجميع".



وسأل: "من ينتظر ايعازا خارجيا؟ هذا يعني ان النواب لا يمثلون الشعب وسينضم الينا نواب آخرون وقررنا القيام بهذه المبادرة لكي نشجع النواب الاخرين على الانضمام . وهذا ما فعله بعضهم الان. وهي خطوة في سبيل تطبيق الدستور".



من ناحيتها، قالت النائبة نجاة صليبا إنّ "الناس غير قادرة على تحمل ما وصلنا اليه، وكل دول العالم طالبتنا بالاصلاحات ونحن حتى لا نقوم بعملنا".