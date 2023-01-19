بري عرض الاوضاع مع السفيرة الفرنسية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، حيث جرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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