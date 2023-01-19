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لبنان

خلال زيارتهما لأحد السجناء في القبة... ماذا كان بحوزتهما؟

Lebanon 24
19-01-2023 | 09:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ حرس سجن القبة أوقف "م.ط" و"م.ص" بعد العثور بحوزتهما على قطعة "حشيشة"، خلال زيارتهما لأحد السجناء في السجن.
 
 
وقد أُحيلا إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.
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