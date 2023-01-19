سلوم والاسمر زارا نعيم قاسم ومحور البحث رئاسة الجمهورية ودواء المرضى

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زار نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وتم عرض ملف رئاسة الجمهورية.واجمع المجتمعون، بحسب بيان المكتب الاعلامي لنقابة الصيادلة، على "اهمية الحوار بين اللبنانيين، ولا سيما مع بكركي التي تشكل ضمانا لكل اللبنانيين، واهمية تلاقي كل الاطراف بمعزل عن المصالح الخاصة لانجاز هذا الاستحقاق الذي يشكل مدخلا للانقاذ".وعرض سلوم مع قاسم ملف الدواء، واهمية توفير الدواء الجيد للمرضى ضمن الاطر السليمة، أي المستشفيات والصيدليات، وتوفير الدعم المادي للمريض عبر البطاقة الصحية، وكذلك منع التهريب، والمتاجرة بصحة المريض".وأكد الشيخ قاسم "دعم خطة النقابة، وضرورة قيام الدولة بواجباتها على هذا الصعيد بحيث تنتفي عندها الحاجة الى المبادرات الخاصة للقوى المجتمعية". (الوكالة الوطنية)