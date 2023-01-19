نصرالله: الست سنوات المقبلة مصيرية ونريد رئيس جمهورية وحكومة لإنقاذ البلد

أكّد الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، أنّ "الهمّ الاساسي الذي يحكمنا في لبنان هو ما يرتبط بالموضوع الاقتصادي والمالي والنقدي في البلد". وقال: "لا نقاش في ان الوضع الاقتصادي صعب في لبنان، وهذه نقطة اجماع، وهذا الامر ليس استثنائي عالميا بل العديد من دول العالم تعاني من ازمات اقتصادية خانقة". وشدّد على أنّ "على الجميع تحمل المسؤولية وانقاذ الوضع الاقتصادي والمالي هو مسؤولية الشعب والمجتمع والدولة".

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وقال نصرالله في احتفال المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في الذكرى الثلاثين لتأسيسه: "للوصول الى رؤية يجب دراسة الاسباب لما وصلناه اليه من مستوى اقتصادي ومالي في لبنان والعديد من القيادات والقوى السياسية والنخب يعمدون الى تبسيط الامور". وأضاف: "هناك فساد متعمد اداري ومالي وقصور وتقصير في الدولة ومن اسباب الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان بعض السياسات الاقتصادية الفاسدة والمفسدة".

وأشار إلى أنّه "من اسباب الوضع الاقتصادي في لبنان تبعات الحروب الداخلية واعادة الاعمار والاعتداءات الاسرائيلية والاحداث الاقليمية منها ملف النازحين الذي يحمّل لبنان اعباءً كبيرة والعقوبات والضغوط والحصار". وتابع: "الحصار يعني منع المساعدات وتقديم الهبات للبنان ومنع القروض ومنع الدولة من قبول الهبات كما حصل مع الهبة الروسية والايرانية او قبول فتح الاستثمارات منها الصينية والروسية".

ولفت نصرالله إلى أنّ "كل الدراسات تُؤكّد أنّ في بحر لبنان كميات نفط وغاز هائلة".

وقال: "نحتاج الى اصلاح اداري قضائي ولكن علينا الا نعتمد على سياسة القطاع الواحد بل العمل على كل القطاعات المنتجة". وأضاف: "يجب أن يكون لدينا جرأة لقبول الهبات ولماذا يسمح لدول في العالم اقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع الصين بينما مع لبنان ممنوع عليه ذلك". وتابع: "نحتاج دولة يقدم مسؤولوها المصلحة العامة على المصالح الشخصية ويواجهون الضغوط".