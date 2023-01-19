Advertisement

لبنان

نصرالله: الست سنوات المقبلة مصيرية ونريد رئيس جمهورية وحكومة لإنقاذ البلد

Lebanon 24
19-01-2023 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1030336-638097447555179664.jpg
Doc-P-1030336-638097447555179664.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، أنّ "الهمّ الاساسي الذي يحكمنا في لبنان هو ما يرتبط بالموضوع الاقتصادي والمالي والنقدي في البلد". وقال: "لا نقاش في ان الوضع الاقتصادي صعب في لبنان، وهذه نقطة اجماع، وهذا الامر ليس استثنائي عالميا بل العديد من دول العالم تعاني من ازمات اقتصادية خانقة". وشدّد على أنّ "على الجميع تحمل المسؤولية وانقاذ الوضع الاقتصادي والمالي هو مسؤولية الشعب والمجتمع والدولة".
Advertisement
 
 
وقال نصرالله في احتفال المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في الذكرى الثلاثين لتأسيسه: "للوصول الى رؤية يجب دراسة الاسباب لما وصلناه اليه من مستوى اقتصادي ومالي في لبنان والعديد من القيادات والقوى السياسية والنخب يعمدون الى تبسيط الامور". وأضاف: "هناك فساد متعمد اداري ومالي وقصور وتقصير في الدولة ومن اسباب الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان بعض السياسات الاقتصادية الفاسدة والمفسدة". 
 
 
وأشار إلى أنّه "من اسباب الوضع الاقتصادي في لبنان تبعات الحروب الداخلية واعادة الاعمار والاعتداءات الاسرائيلية والاحداث الاقليمية منها ملف النازحين الذي يحمّل لبنان اعباءً كبيرة والعقوبات والضغوط والحصار". وتابع: "الحصار يعني منع المساعدات وتقديم الهبات للبنان ومنع القروض ومنع الدولة من قبول الهبات كما حصل مع الهبة الروسية والايرانية او قبول فتح الاستثمارات منها الصينية والروسية".
 
 
ولفت نصرالله إلى أنّ "كل الدراسات تُؤكّد أنّ في بحر لبنان كميات نفط وغاز هائلة".
 
 
وقال: "نحتاج الى اصلاح اداري قضائي ولكن علينا الا نعتمد على سياسة القطاع الواحد بل العمل على كل القطاعات المنتجة". وأضاف: "يجب أن يكون لدينا جرأة لقبول الهبات ولماذا يسمح لدول في العالم اقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع الصين بينما مع لبنان ممنوع عليه ذلك". وتابع: "نحتاج دولة يقدم مسؤولوها المصلحة العامة على المصالح الشخصية ويواجهون الضغوط".
 
 
واعتبر نصرالله أنّ "الست سنوات المقبلة للبنان وللشعب اللبناني هي سنوات مصيرية، واذا بقينا كما نحن ذاهبون الى الانهيار، ونريد رئيس جمهورية وكذلك حكومة لإنقاذ البلد".  وأضاف: "نريد رئيساً للجمهورية شجاعاً لديه استعداد للتضحية ولا يهمه تهديد الأميركيين إذا قاموا بذلك وهناك نماذج موجودة". وقال: "نبحث عن رئيس للجمهورية من النوع الشجاع ونبحث عن حكومة ومسؤولين من هذا النوع".
 

 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:21 | 2023-01-19
15:05 | 2023-01-19
14:20 | 2023-01-19
14:12 | 2023-01-19
13:45 | 2023-01-19
13:38 | 2023-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website