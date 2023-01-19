شابتان غادرتا منزل ذويهما ولا احد يعرف عنهما شيئا لغاية اليوم (صورة)

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:



تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقودتين: روزيت عباس السيد (من مواليد عام 2000، لبنانية) وهناء علي صبرا (من مواليد عام 1996، لبنانية) اللتان غادرتا منزلي ذويهما في محلة برج البراجنة - الضاحية الجنوبية، وبلدة الدوير الجنوبية، بتاريخ 14-01-2023، ولم تعودا لغاية تاريخه.

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