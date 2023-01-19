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لبنان

شابتان غادرتا منزل ذويهما ولا احد يعرف عنهما شيئا لغاية اليوم (صورة)

Lebanon 24
19-01-2023 | 10:13
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: 

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقودتين: روزيت عباس السيد (من مواليد عام 2000، لبنانية) وهناء علي صبرا (من مواليد عام 1996، لبنانية) اللتان غادرتا منزلي ذويهما في محلة برج البراجنة - الضاحية الجنوبية، وبلدة الدوير الجنوبية، بتاريخ 14-01-2023، ولم تعودا لغاية تاريخه.
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بمفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقم: 451162-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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