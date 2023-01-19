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لبنان

حميه وروداكوف بحثا في اجراءات اتفاقية تسيير الرحلات الجوية بين البلدين

Lebanon 24
19-01-2023 | 10:41
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، في مكتبه في الوزارة، السفير الروسي الكسندر روداكوف يرافقه وفد من السفارة، وتم البحث في آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والدولية، حيث تم التأكيد على ان "انتظام العمل السياسي في لبنان هو المدخل لتعافي الدولة اللبنانية".
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وتناول البحث أيضا الاجراءات لتعزيز تطبيق الاتفاقية الموقعة بين البلدين لتسيير رحلات جوية مباشرة بين موسكو وبيروت.
المصدر: الوكالة الوطنية
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