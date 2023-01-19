الجيش تسلم عتادا هبة من السلطات الأسترالية

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تسلم الجيش في اللواء اللوجستي، كمية من قطع البدل الخاصة بالآليات، مقدمة هبة من السلطات الأسترالية، بحضور السفير الأسترالي في لبنان اندرو بارنز وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن الطيار زياد هيكل، الى جانب عدد من الضباط.وشكر هيكل باسم قائد الجيش السفير الأسترالي على هذه الهبة، وقدم له درعا تذكارية تقديرا لجهوده في دعم الجيش.