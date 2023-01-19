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لبنان

الجيش تسلم عتادا هبة من السلطات الأسترالية

Lebanon 24
19-01-2023 | 10:55
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 تسلم الجيش في اللواء اللوجستي، كمية من قطع البدل الخاصة بالآليات، مقدمة هبة من السلطات الأسترالية، بحضور السفير الأسترالي في لبنان اندرو بارنز وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن الطيار زياد هيكل، الى جانب عدد من الضباط.
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وشكر هيكل باسم قائد الجيش السفير الأسترالي على هذه الهبة، وقدم له درعا تذكارية تقديرا لجهوده في دعم الجيش.
 


من جهته، أكد بارنز مواصلة بلاده "تعزيز قدرات الجيش انطلاقاً من علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وتأكيداً للثقة بدور المؤسسة العسكرية في حماية أمن لبنان وسلمه الأهلي".
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