الجيش تسلم عتادا هبة من السلطات الأسترالية

تسلم الجيش اللبناني في اللواء اللوجستي كمية من قطع البدل الخاصة بالآليات، مقدمة هبة من السلطات الأسترالية، بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن الطيار زياد هيكل ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير الأسترالي في لبنان السيد Andrew Barnes.https://t.co/lcGal1W1uB pic.twitter.com/rmQ86nVNuI
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 19, 2023
تسلم الجيش اللبناني في اللواء اللوجستي كمية من قطع البدل الخاصة بالآليات، مقدمة هبة من السلطات الأسترالية، بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن الطيار زياد هيكل ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير الأسترالي في لبنان السيد Andrew Barnes.https://t.co/lcGal1W1uB pic.twitter.com/rmQ86nVNuI