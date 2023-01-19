هذا ما سيفعله النواب المعتصمون غداً

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علم موقع Lebanon 24 أنّ اجتماعاً طارئاً ومفتوحاً تداعى إليه النواب المعتصمون في المجلس، غداً الجمعة عن الساعة 12:30 ظهراً، سيحضره نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، بهدف "إيجاد مخرج سريع لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة".وأفاد أحد النواب المعتصمين بأنّ "رسالة وصلت إلى أقطاب القرار في لبنان بوجود إنسداد دوليّ حيال الأزمة الرئاسيّة، وأنّ لا جواب قريب رئاسياً في المدى المنظور".