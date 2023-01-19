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لبنان

هذا ما سيفعله النواب المعتصمون غداً

Lebanon 24
19-01-2023 | 11:15
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علم موقع Lebanon 24 أنّ اجتماعاً طارئاً ومفتوحاً تداعى إليه النواب المعتصمون في المجلس، غداً الجمعة عن الساعة 12:30 ظهراً، سيحضره نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، بهدف "إيجاد مخرج سريع لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة".
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وأفاد أحد النواب المعتصمين بأنّ "رسالة وصلت إلى أقطاب القرار في لبنان بوجود إنسداد دوليّ حيال الأزمة الرئاسيّة، وأنّ لا جواب قريب رئاسياً في المدى المنظور".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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