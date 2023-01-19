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لبنان

أزمة طحين على الأبواب؟

Lebanon 24
19-01-2023 | 11:22
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إستغرب "تجمّع الأفران الصّغيرة والمناقيش ومخابز المرقوق" في الجنوب ببيان، "النقص الكبير الحاصل في مادّة الطحين، وخصوصًا المعلومات الّتي تحدّثت عن توقّف بعض المطاحن عن تسليم الطّحين الخاص بصناعة المعجّنات، علمًا أنّ هذه الأصناف مرفوع عنها الدّعم منذ فترة، وغياب بعض التّجّار والموزّعين عن السّمع".
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وأبدى التجمع تخوفه من "أزمة طحين ونقص في القمح في المطاحن، وخصوصًا بعد كلام نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف بالأمس، إنّ كميّة الطّحين تكفي لأسبوعين، وبحسب ما أوضح أنّ المشكلة تكمن في تسديد ثمنه لأصحاب المطاحن، والّتأخير من مجلس الوزراء لأنّه لا يلتئم. ومن هنا التّأخير في دفع مستحقّات المطاحن من دعم القمح".
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