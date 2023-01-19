بالصور... من انضم إلى النواب المعتصمين في مجلس النواب؟

حضرت قبل قليل إلى البرلمان للتضامن مع الزميلين المعتصمين ملحم خلف ونجاة عون.
كافة أدوار البرلمان معطلة، في المساءلة والتشريع لصالح الناس كما في انتخاب رئيس/ة.
هذا التعطيل يعود إلى تعطل الديمقراطية عبر بدعتي الميثاقية والتوافقية (= تسويات أبطالها داخليين وخارجيين). pic.twitter.com/vx0duzbYU4
— Halimé El Kaakour | حليمة القعقور (@halime_el) January 19, 2023
حضرت قبل قليل إلى البرلمان للتضامن مع الزميلين المعتصمين ملحم خلف ونجاة عون.
كافة أدوار البرلمان معطلة، في المساءلة والتشريع لصالح الناس كما في انتخاب رئيس/ة.
هذا التعطيل يعود إلى تعطل الديمقراطية عبر بدعتي الميثاقية والتوافقية (= تسويات أبطالها داخليين وخارجيين). pic.twitter.com/vx0duzbYU4
تحرّك في محيط المجلس النيابي لمساندة النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا وعدد المحتجّين إلى تزايد#lebanon24 pic.twitter.com/hBIHXaPqgn
— Lebanon 24 (@Lebanon24) January 19, 2023
تحرّك في محيط المجلس النيابي لمساندة النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا وعدد المحتجّين إلى تزايد#lebanon24 pic.twitter.com/hBIHXaPqgn