بالصور... من انضم إلى النواب المعتصمين في مجلس النواب؟

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أنضم النائبان الياس حنكش وحليمة قعقور إلى النواب المعتصمين في مجلس النواب. ونشرت قعقور صورة علّقت عليها قائلة: "حضرت قبل قليل إلى البرلمان للتضامن مع الزميلين المعتصمين ملحم خلف ونجاة عون.كافة أدوار البرلمان معطلة، في المساءلة والتشريع لصالح الناس كما في انتخاب رئيس/ة.هذا التعطيل يعود إلى تعطل الديمقراطية عبر بدعتي الميثاقية والتوافقية (= تسويات أبطالها داخليين وخارجيين)."