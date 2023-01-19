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لبنان

بالصور... من انضم إلى النواب المعتصمين في مجلس النواب؟

Lebanon 24
19-01-2023 | 11:30
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أنضم النائبان الياس حنكش وحليمة قعقور إلى النواب المعتصمين في مجلس النواب. ونشرت قعقور صورة علّقت عليها قائلة: "حضرت قبل قليل إلى البرلمان للتضامن مع الزميلين المعتصمين ملحم خلف ونجاة عون.

كافة أدوار البرلمان معطلة، في المساءلة والتشريع لصالح الناس كما في انتخاب رئيس/ة.
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هذا التعطيل يعود إلى تعطل الديمقراطية عبر بدعتي الميثاقية والتوافقية (= تسويات أبطالها داخليين وخارجيين)."
 
 
 
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